В Саратовской области намерены принять закон для сохранения правды о геноциде советского народа

На рабочем совещании комитета Саратовской областной Думы по делам ветеранов 21 октября обсудили законопроект, создающий правовую базу для увековечения памяти советских граждан, пострадавших от геноцида в годы Великой Отечественной войны.

С законодательной инициативой выступили представители всех политических фракций регионального парламента во главе с Председателем Думы Алексеем Антоновым. Документ разработан в соответствии с федеральным законодательством. Он даст региону дополнительные возможности для защиты исторической правды.

«Геноцид советского народа во время Великой Отечественной войны действительно существовал и принес нашей стране, всем ее гражданам большие потери. Сегодня в мировом сообществе предпочитают не вспоминать об этом, переписав историю. Но мы должны сохранить правду для будущих поколений», – подчеркнул Алексей Антонов.

Председатель комитета Думы по делам ветеранов Дмитрий Лыгин отметил, что на сегодняшний день в 34 регионах приняты законы по увековечению памяти жертв геноцида. Саратов, являющийся прифронтовым городом, принимал военно-санитарные поезда, санитарные летучки. В Саратовской области было развернуто порядка ста госпиталей. Юлия Литневская напомнила, что в годы Великой Отечественной войны наша страна заплатила наибольшую цену: погибли миллионы мирных граждан. «Сегодняшний законопроект позволит нам противодействовать возрождению идеологии нацизма и фашизма, потому что именно наш народ в полной мере осознал, как это страшно», – сказала она.

Инициативу поддержали представители исполнительной власти и общественности, рассказавшие о проходящих в регионе мероприятиях по патриотическому воспитанию молодежи.

«Принятие закона позволит усилить работу в этом направлении», – резюмировал Дмитрий Лыгин.

Законопроект рассмотрят на очередном заседании комитета Думы по делам ветеранов.