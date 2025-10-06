В Саратовской области проверяют пешеходные переходы по обращениям жителей

В Саратовской области продолжается сбор и анализ обращений граждан по организации безопасных пешеходных переходов. Работа инициирована губернатором Романом Бусаргиным по итогам прямой линии с жителями региона.

Глава региона поручил главам муниципалитетов лично контролировать проверку каждого адреса, указанного в обращениях, и принимать конкретные решения по повышению безопасности. Особое внимание уделяется подходам к школам, детским садам, поликлиникам и другим социальным объектам.

—Главы муниципалитетов должны не просто собрать данные, а проанализировать каждое обращение и реализовать необходимые мероприятия, — подчеркнул Бусаргин. Наиболее активно работа ведется в Саратове, Энгельсе и Балаково, где вопросы безопасности пешеходов стоят особенно остро.