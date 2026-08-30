В Саратовской области ввели и отменили ракетную опасность

В воскресенье, 30 августа, в 13 часов 04 минуты по московскому времени на территории Саратовской области был введён специальный режим ракетной опасности.

Соответствующее уведомление поступило жителям региона через мобильное приложение Министерства по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации.

Установленный режим действовал в течение пятидесяти минут, после чего был официально отменён. В экстренном сообщении, направленном гражданам, содержалась информация об отбое ракетной опасности на всей территории Саратовской области.

Также жителям рекомендовали вернуться к местам своей работы или постоянного проживания и продолжить обычный повседневный режим.

Ольга Сергеева