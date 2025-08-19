В Саратовской области отремонтировали 75 крыш многоквартирных домов по программе капремонта

Фонд капитального ремонта Саратовской области завершил масштабные работы в 96 многоквартирных домах региона. В рамках программы проведено 120 видов строительно-монтажных работ, включая замену лифтового оборудования, ремонт инженерных коммуникаций и обновление кровель.

Как сообщил министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин, на сегодняшний день отремонтированы крыши 75 многоэтажек. «Исправная кровля защищает от осадков, сохраняет температурный режим и предотвращает разрушение конструкций здания», — подчеркнул министр.

Программа капитального ремонта продолжает реализовываться на территории области, обеспечивая жителям комфортные и безопасные условия проживания. Работы финансируются за счет средств фонда капремонта и взносов собственников жилья.