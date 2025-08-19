В Саратовской области завершился молодежный форум «Вне зоны доступа»

18 августа близ села Белогорское завершил работу региональный молодежный форум «Вне зоны доступа», объединивший более 100 участников. В мероприятии приняли участие специалисты сферы молодежной политики, представители образовательных учреждений, лидеры НКО и активная молодежь со всей области.

В течение четырех дней участники посещали лекции, мастер-классы и тренинги, посвященные развитию внутреннего туризма, гражданской активности и социальному проектированию. Кульминацией форума стала защита проектов по пяти направлениям: экология, спорт, туризм, культура и образование.

Все участники получили сертификаты, а лучшая команда была отмечена специальным призом. Завершился форум концертом кавер-групп «Каспий» и «Поп Топ». Мероприятие было организовано при поддержке правительства области в рамках национального проекта «Молодежь и дети».