В специальной военной операции геройски погиб уроженец Саратовской области Алибек Каржауп

В зоне СВО погиб 32-летний рядовой из Новобурасского района.

В ходе специальной военной операции погиб уроженец Саратовской области Алибек Каржауп. Об этом сообщила администрация Новобурасского района.

Бойцу было 32 года. Он родился в селе Елшанка Новобурасского района, заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону спецоперации. Рядовой Каржауп погиб при выполнении боевых задач 15 июля 2025 года.

Руководство района выразило глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя.

