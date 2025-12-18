Володин: Закон в поддержку самозанятых в такси принят

Обсуждали с вами эту тему ранее. Подробнее здесь.

Учитывая поступившие обращения, обратную связь из комментариев, вышли на решение, которое должно позволить обеспечить плавный переход к требованиям локализации в течение 7 лет.

Принятыми нормами для самозанятых, работающих в такси на своём автомобиле, не соответствующем обозначенным критериям, предусматривается региональная квота.

Она составит 25% от общего числа зарегистрированных в реестре легковых такси в субъекте РФ машин на начало года.

Включать самозанятых в него будут, если:

— транспортное средство находится в собственности более 6 месяцев;

— владелец использует его без привлечения третьих лиц.