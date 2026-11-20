Балаковец попал в перечень Росфинмониторинга за причастность к экстремизму или терроризму.

Росфинмониторинг обновил перечень граждан и организаций, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. В актуальную версию списка вошёл 38-летний житель Балаково — мужчина 1988 года рождения. Конкретные основания включения ведомство официально не раскрывает.

В реестр вносят фигурантов уголовных дел по статьям о терроризме и экстремизме, а также уже осуждённых за такие преступления. Сейчас в перечне значатся свыше 23,6 тыс. человек. Включение в список автоматически влечёт блокировку банковских счетов гражданина.