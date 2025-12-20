В январе в Саратове вступят в силу новые правила пересечения государственной границы

С 20 января 2026 года вступают в силу изменения в порядке пересечения границы для несовершеннолетних россиян.

Информация об этом опубликована Пограничным управлением ФСБ по Саратовской и Самарской областям.

Согласно новым правилам, свидетельство о рождении более не будет считаться действительным документом для выезда граждан РФ младше 14 лет в страны ближнего зарубежья, включая Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Южную Осетию.

Для совершения таких поездок детям теперь в обязательном порядке потребуется оформить заграничный паспорт. При этом для взрослых граждан России и подростков, достигших 14 лет, сохраняется прежняя возможность въезда в эти государства по внутреннему паспорту.

Ольга Сергеева