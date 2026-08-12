За последние 25 лет в саратовском регионе число школьников резко сократилось

Школьное население Саратовской области сократилось на треть за четверть века.

К 1 сентября 2026 года за парты в регионе сядут 242 тысячи учеников, из которых 20 тысяч — первоклассники. Такие данные обнародовало региональное Министерство образования.

Для сравнения: в 2001 году в школах области обучались 356,5 тысячи детей, а в первые классы тогда пошли 24,5 тысячи ребят. Таким образом, за 25 лет общее число школьников уменьшилось на 114,5 тысячи человек — это почти треть от прежнего показателя. Количество первоклассников сократилось на 4,5 тысячи.

Тенденция отражает демографические процессы, происходившие в регионе в последние десятилетия.

Ольга Сергеева