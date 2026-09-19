В Саратовской области создают систему противопожарной радиосвязи в лесах

Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области запускает масштабную программу по созданию единой системы радиосвязи в лесах региона.

Новая система необходима для оперативного получения данных о возгораниях и координации работ при тушении.

На первом этапе за счёт регионального бюджета закуплено 137 радиостанций трёх типов: стационарные, возимые и носимые. Их распределят между всеми лесничествами: стационарные установят на лесопожарных станциях, мобильные — в специализированном транспорте, а портативные передадут лесным пожарным.

«При этом важно не просто раздать рации, а выстроить надёжную сеть, которая будет работать без сбоев даже в самых труднодоступных лесных участках. Поэтому впереди много работы — проектирование сети, согласование радиочастот с уполномоченными органами, монтаж, настройка и проведение тестовых испытаний», — отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

Завершение программных мероприятий запланировано на 2027 год.

Ольга Сергеева