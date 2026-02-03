Володин призвал открыть военные учебные центры в СГУ и СГМУ

Вячеслав Володин выступил с инициативой создания военных учебных центров на базе двух ведущих саратовских вузов – СГУ имени Чернышевского и СГМУ имени Разумовского.

Спикер Госдумы заявил, что такие центры нужны и государству, и самим университетам, отметив, что студенты заинтересованы в освоении военно-учетных специальностей. По его словам, работа по организации военной кафедры в медицинском университете уже начата.

Инициатива Володина не нова: ранее при его же поддержке военный учебный центр был открыт в Вавиловском университете, а также возрождены артиллерийское и химическое училища в Саратове.

Ольга Сергеева