В Саратовской области восстановлено электроснабжение после отключений из-за непогоды

Энергетики полностью восстановили подачу электроэнергии во всех населённых пунктах Саратовской области, которые временно оставались без света из-за последствий непогоды.

Как сообщил губернатор Роман Бусаргин, аварийно-восстановительные работы завершены.

Напомним, ранее в регионе из-за сложных погодных условий 1 — 2 февраля произошли локальные отключения электричества. Коммуникации покрылись льдом и под его тяжестью были повреждены.

Специализированные бригады оперативно устранили все повреждения на линиях электропередачи.

Ольга Сергеева