В Саратовской области за год стало больше малолетних матерей

В Саратовской области выросло число несовершеннолетних матерей.

В 2025 году 104 юные жительницы региона родили детей, сообщается в докладе детского омбудсмена. Одна из родивших — девочка младше 14 лет. Для сравнения: в 2024 году матерями стали 86 подростков, в 2023-м — 132.

Показатель прерываний беременности среди несовершеннолетних остался на уровне 2024 года — 43 случая. Однако число абортов у девочек до 14 лет снизилось: с четырёх в 2024 году до одного в 2025-м. В 2023 году таких случаев было три при общем количестве 51 аборта.

Ольга Сергеева