Жители Саратовской области смогут получать высокотехнологичную медицинскую помощь по ОМС

Саратовцам сохранят доступ к высокотехнологичной медицине по ОМС в 2026 году.

Минздрав региона утвердил порядок оказания высокотехнологичной медпомощи в рамках ОМС. Как и прежде, сложное лечение будет бесплатным — при наличии показаний и направления от врача.

В документе закреплен список медучреждений, уполномоченных проводить такие вмешательства. Руководителям предписано строго соблюдать нормативы, оформлять документы без ошибок и расходовать средства по назначению.

В прошлом году ВМП получили более 10 тысяч жителей, на это направили свыше 2,3 млрд рублей. В 2026-м программу продолжат в интенсивном режиме.

Ольга Сергеева