В Саратовской области заметно замедлилось строительство жилья

Саратовстат опубликовал свежие данные о жилищном строительстве в регионе.

За первые три месяца 2026 года в Саратовской области было сдано в эксплуатацию 103,7 тысячи квадратных метров жилья. Чуть больше половины этого объёма приходится на городскую застройку, остальное — на сельскую.

За аналогичный период прошлого года ввод жилплощади составлял 175,8 тысячи «квадратов». Таким образом, текущий показатель оказался ниже прошлогоднего примерно на 40 процентов.

Стоит напомнить, что по итогам всего 2025 года власти региона отчитывались о достижении отметки в один миллион квадратных метров сданного жилья.

Ольга Сергеева