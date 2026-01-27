В январе в Саратовской области продолжается рост заболеваемости ОРВИ

В регионе с 19 по 25 января заболеваемость ОРВИ выросла на 7,2%.

Всего зарегистрировано 13 398 случаев, что на 896 больше, чем неделей ранее, но ниже эпидемического порога на 25%.

В Саратове зафиксировано 5 057 случаев, что на уровне прошлой недели. Рост заболеваемости наблюдается в основном среди детей 3-6 и 7-14 лет, среди взрослых он отрицательный.

По данным вирусологического мониторинга, на грипп приходится 44,5% выявленных вирусов, из них доминирует грипп А H3N2. Остальные 55,4% случаев вызваны другими респираторными вирусами.

Заболеваемость COVID-19 осталась на прежнем уровне — за неделю выявлено 53 случая, что на три меньше, чем на предыдущей семидневке.

Ольга Сергеева