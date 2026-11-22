Поселок получил ледовую площадку после обращения на прямую линию Бусаргина.

Об этом 22 ноября напомнил телеграм-канал «Пул Z 64». Место для катка выбрано не случайно: именно с этой просьбой местные жители обратились на прямую линию губернатора Романа Бусаргина, и теперь она перешла в стадию реализации.

К обустройству площадки приступят в ближайшее время. Заливать ледовое покрытие начнут, как только установятся подходящие погодные условия — устойчивый минус, без которого каток не простоит и дня. Для поселка это первый полноценный объект для массового катания: до сих пор жителям приходилось довольствоваться стихийными горками и замерзшими лужами.

История с катком — наглядный пример работы прямой линии как инструмента: обращение жителей не осталось в архиве, а превратилось в конкретное решение. Остается дождаться морозов — и можно выходить на лед.