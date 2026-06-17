Завод в Энгельсе открыл новый цех для выпуска более технологичных котельных

Глава Энгельсского района посетил завод «Фортис» и обсудил планы развития.
Максим Леонов побывал на ООО «Фортис», которое в этом году запустил новый производственный цех с модернизированным оборудованием. К концу года ожидается завершение строительства еще одного корпуса, а также планируется возведение административного здания.
Директор завода Антон Царанок отметил, что предприятие, основанное в 2008 году, специализируется на производстве блочно-модульных котельных и реализует проекты в сфере теплоэнергетического оборудования.
Леонов подчеркнул: завод интегрирован в производственный кластер района и активно поддерживает общественную жизнь, включая спонсорство команды КВН «Зеленка».
Администрация района пообещала оказать поддержку всем текущим и перспективным проектам предприятия.
Ольга Сергеева