Завод в Энгельсе открыл новый цех для выпуска более технологичных котельных

Глава Энгельсского района посетил завод «Фортис» и обсудил планы развития.

Максим Леонов побывал на ООО «Фортис», которое в этом году запустил новый производственный цех с модернизированным оборудованием. К концу года ожидается завершение строительства еще одного корпуса, а также планируется возведение административного здания.

Директор завода Антон Царанок отметил, что предприятие, основанное в 2008 году, специализируется на производстве блочно-модульных котельных и реализует проекты в сфере теплоэнергетического оборудования.

Леонов подчеркнул: завод интегрирован в производственный кластер района и активно поддерживает общественную жизнь, включая спонсорство команды КВН «Зеленка».

Администрация района пообещала оказать поддержку всем текущим и перспективным проектам предприятия.

Ольга Сергеева