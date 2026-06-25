Вавиловский университет выступил площадкой для международного диалога в сфере образования

23 июня 2026 года Саратовский государственный университет генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова с рабочим визитом посетила представительная делегация Республики Казахстан во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом в Российской Федерации Дауреном Абаевым.

В состав делегации также вошли Генеральный консул Республики Казахстан в Казани Ерлан Искаков, Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев, руководители профильных управлений области, а также представители акимата города Уральска и национальной палаты предпринимателей «Атамекен».

Саратовскую область на встрече представили заместитель Председателя Правительства Алексей Никитин, министр экономического развития Андрей Разборов, заместитель министра образования — начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Людмила Григорьева, заместитель министра внутренней региональной и муниципальной политики Тимофей Лещенко, а также проректоры ведущих вузов региона.

В мероприятии также принял участие член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного органа государственной власти Саратовской области, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов.

Программа визита началась у знаковой для университета скульптурной композиции «Хлеб всему голова» перед зданием учебного комплекса № 2, прославляющей нелегкий труд и преемственность поколений тружеников сельского хозяйства Саратовской области.

Затем для гостей провели обзор инновационных проектов вуза, включая посещение выставки продукции и демонстрацию совместных разработок по агрометеорологическому мониторингу с компаниями «ИнфоБиС», «Эр-Телеком», «Яндекс.Погода» («Агрометеоцентр») и Центрами инновационных технологий.

Ознакомительную экскурсию по учебному комплексу № 2 Вавиловского университета провел ректор Дмитрий Соловьев.

Центральным событием дня стал круглый стол о международном сотрудничестве в сфере высшего образования, прошедший в технопарке «Кванториум». Модератором мероприятия выступила директор института международных связей Вавиловского университета Анна Шадрина.

С приветственным словом к собравшимся обратилась заместитель министра образования области — начальник управления развития профессионального образования и организационной работы Людмила Григорьева. Она подчеркнула стратегическую важность развития партнерских отношений с Республикой Казахстан.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Даурен Аскербекович Абаев в своем выступлении обозначил ключевые приоритеты двустороннего взаимодействия в научно-образовательной сфере и выразил готовность поддерживать совместные проекты.

Ректор Вавиловского университета Дмитрий Соловьев представил подробный доклад о потенциале вуза в области генетики, биотехнологии и инженерии, а также о перспективах сотрудничества с казахстанскими коллегами в сфере агропромышленного комплекса.

«Сегодня перед нашими странами стоят схожие задачи по обеспечению продовольственной безопасности и технологическому обновлению сельского хозяйства. Мы видим большой потенциал в кооперации с Казахстаном в сфере агропромышленного комплекса и биотехнологий, — отметил ректор. — Вавиловский университет готов предложить партнерам не только академические знания, но и прикладные решения: от селекции и генетики до цифровых сервисов для аграриев. Уверен, что совместные научные исследования, запуск сетевых образовательных программ и стажировки для студентов станут прочным фундаментом для нашего долгосрочного сотрудничества».

О возможностях для международной кооперации также рассказали представители ведущих вузов региона: — Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского, Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю.А., Саратовского государственного медицинского университета имени В. И. Разумовского, Саратовской государственной юридической академии, Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС при Президенте Российской Федерации.

По итогам встречи участники подтвердили взаимный интерес к запуску совместных образовательных программ, академических обменов и научных исследований для дальнейшего расширения партнёрства между Саратовской областью и Республикой Казахстан.