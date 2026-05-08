Вечный огонь в селе Балтай Саратовской области власти перевели на постоянное горение

В селе Балтай Саратовской области в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы» зажжён Вечный огонь.

Горелку установило и подключило ПАО «Газпром газораспределение Саратовская область».

Мемориальный комплекс «Родина – Мать» был открыт в Балтае в 1972 году в память о жителях села, погибших в Великую Отечественную войну. Раньше огонь на монументе зажигали только по праздникам.

В церемонии приняли участие глава района Евгений Бенькович и заместитель гендиректора компании Алексей Волосожар. Теперь пламя будет гореть постоянно.

