Возле Сенного рынка в Саратове на несколько дней ограничат движение для автомобилистов

В Саратове у Сенного рынка ограничат движение с 8 мая.

Как сообщает канал «Саратов транспортный», это связано с работами по благоустройству.

Ограничения начнут действовать с 20:00 на улице Большой Горной в районе пересечения с Астраханской. Завершить работы планируют 12 мая в 20:00. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут.

Напомним, ранее уже ввели временные ограничения на улице Большой Горной у делового центра «Навигатор» из-за реконструкции трамвайного маршрута № 3 — они продлятся до осени.

Ольга Сергеева