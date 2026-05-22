Саратовский ветеран СВО стал исполнителем авторских песен

В школе посёлка Ровное Саратовской области прошла встреча, которую ученики запомнят надолго.

К ним приехал выпускник, а ныне ветеран специальной военной операции Артём Хисамов. Земляк, прошедший горнило боевых действий и победивший судьбу.

Артём — живое доказательство того, что такое настоящая сила духа. Получив тяжёлое ранение, он не просто встал сам. Сегодня он помогает другим бойцам возвращаться к мирной и полноценной жизни.

Но этим его история не ограничивается. После возвращения Артём занялся предпринимательством, а неожиданно для многих открыл в себе ещё один талант — музыкальный. Он начал писать и исполнять авторские песни про СВО, о бойцах и о том, как человек остаётся человеком в самых нечеловеческих условиях.

На сегодняшний день ветеран уже записал несколько современных треков. Один из них — с говорящим названием «Не сломлен — переплавлен огнём». Эти слова, по признанию слушателей, точно про самого Артёма Хисамова.

Встреча получилась откровенной. Важные слова, сказанные ветераном, нашли отклик в сердцах ребят — ведь перед ними стоял не абстрактный герой с экрана телевизора, а свой, ровенский парень, который на личном примере показал: даже после самого тяжёлого удара можно не просто выжить, а жить, творить и помогать другим.

Ольга Сергеева